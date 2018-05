So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum

Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 9.027,85 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 9.237,60 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 1.307,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1.347,93 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs ging auf 666,19 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 669,61 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 145,66 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 148,27 US-Dollar am Vortag.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,8216 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,8311 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Cardano 0,3492 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,3414 US-Dollar.

Der Monero-Kurs notiert am Dienstag bei 236,61 US-Dollar. Damit rutschte der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 244,79 US-Dollar.

Der IOTA wird bei 1,901 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 1,982 Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Dienstag bei 0,0825 US-Dollar. Damit kletterte der Verge-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,0757 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,4442 US-Dollar aufwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,4245 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs geht auf 0,3983 US-Dollar zurück. Damit unterlief der NEM den Stand vom Vortag von 0,4108 US-Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 465,94 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 473,75 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO ist Dienstag 81,52 US-Dollar wert. So fiel der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 82,80 US-Dollar gehandelt worden war.

Redaktion finanzen.net