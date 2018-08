So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 6.131,63 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 6.148,56 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 551,51 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 570,13 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs ging auf 317,72 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 331,73 US-Dollar.

Im Minus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 56,08 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 59,09 Dollar gestanden.

Der Ripple ist am Samstag 0,2982 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,3186 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs reduzierte sich auf 0,1127 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1158 US-Dollar notiert hatte.

Heute fiel der Monero-Kurs auf 90,40 US-Dollar. Damit verringerte sich der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 91,15 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,5607 Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Samstag bei 0,0132 US-Dollar. Damit rutschte der Verge-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,0141 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,2154 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,2190 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs geht auf 0,1080 US-Dollar zurück. Damit unterlief der NEM den Stand vom Vortag von 0,1140 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Dash 165,22 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 167,14 US-Dollar.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Samstag bei 18,08 US-Dollar. Damit rutschte der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 19,77 US-Dollar.

