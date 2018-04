So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 6.737,62 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 6.773,03 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 634,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 637,35 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs ging auf 394,11 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 398,76 US-Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 112,41 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 114,95 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,4803 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,4869 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,1512 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,1515 US-Dollar.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 166,36 US-Dollar, während er am Vortag bei 167,65 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA wird bei 0,9777 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,9774 Dollar.

Der Verge ist am Dienstag 0,0783 US-Dollar wert. So stieg der Verge-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,0763 US-Dollar notiert hatte.

Der Stellar wird bei 0,1986 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,1954 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs verbilligt sich auf 0,2270 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,2282 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 298,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 294,38 Dollar gelegen hatte.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 49,76 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 51,78 US-Dollar.

