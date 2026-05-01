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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagmittag

19.05.26 12:43 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Dienstagmittag | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag.

Werte in diesem Artikel
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin 0,25 Prozent auf 76.736,00 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 76.926,65 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 9,81 EUR notiert.

Nach 54,29 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagmittag um 0,27 Prozent auf 54,15 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,64 Prozent auf 2.113,33 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.126,98 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,74 Prozent auf 375,98 US-Dollar, nach 378,79 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ripple-Kurs um 1,11 Prozent auf 1,374 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,389 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Monero um 12:26 auf. Es geht 0,89 Prozent auf 386,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 383,30 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2513 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2498 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1471 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1456 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3555 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3550 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,52 Prozent auf 639,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 642,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1041 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1046 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Solana-Kurs um 0,80 Prozent auf 84,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 85,27 US-Dollar an der Tafel.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,229 US-Dollar am Vortag auf 9,171 US-Dollar nach unten (0,63 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,05 Prozent auf 9,584 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,588 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 1,065 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,061 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com