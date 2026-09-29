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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
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Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,70 Prozent auf 84.079,99 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 83.499,26 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,1 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 22,2 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 68,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (69,20 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,54 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Ethereum um 0,93 Prozent auf 2.713,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.688,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 311,09 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 310,14 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 1,508 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,496 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,86 Prozent auf 545,70 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 541,06 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2468 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2517 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2313 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2292 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3354 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3357 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Binancecoin um 0,64 Prozent auf 768,52 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 763,61 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt Dogecoin am Dienstagvormittag hinzu. Um 1,36 Prozent auf 0,0951 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0938 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (118,73 US-Dollar) geht es um 0,82 Prozent auf 119,70 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 6,36 Prozent auf 11,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,59 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,29 Prozent auf 15,23 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 15,43 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,153 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,165 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,06 Prozent.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

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