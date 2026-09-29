So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

Krypto-Marktbericht

29.09.26 09:48 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,70 Prozent auf 84.079,99 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 83.499,26 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,1 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 22,2 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 68,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (69,20 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,54 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Ethereum um 0,93 Prozent auf 2.713,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.688,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 311,09 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 310,14 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 1,508 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,496 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,86 Prozent auf 545,70 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 541,06 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2468 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2517 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2313 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2292 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3354 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3357 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Binancecoin um 0,64 Prozent auf 768,52 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 763,61 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt Dogecoin am Dienstagvormittag hinzu. Um 1,36 Prozent auf 0,0951 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0938 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (118,73 US-Dollar) geht es um 0,82 Prozent auf 119,70 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 6,36 Prozent auf 11,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,59 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,29 Prozent auf 15,23 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 15,43 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,153 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,165 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,06 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.