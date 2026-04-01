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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag

09.04.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Mittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
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95.827,5721 JPY 464,2005 JPY 0,49%
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Bitcoin ist am Mittag 71.460,03 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,52 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 71.093,38 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,4 Prozent auf 9,27 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 0,5 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 53,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,96 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,01 Prozent.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,14 Prozent auf 2.192,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.189,17 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,41 Prozent auf 443,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 441,38 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,342 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 1,336 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 3,51 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 335,89 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 324,50 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2506 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2515 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 2,01 Prozent auf 0,1545 US-Dollar, nach 0,1577 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3178 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3168 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,06 Prozent auf 601,39 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 601,02 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0919 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (82,57 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 82,54 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,145 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,057 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 0,79 Prozent auf 8,789 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,859 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Donnerstagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,9134 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9136 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com