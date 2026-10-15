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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
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383,910.26 JPY 1,709.64 JPY 0.45 %
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0.06 GBP 0.00 GBP -1.52 %
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12.77 JPY -0.16 JPY -1.23 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,60 Prozent auf 82.074,63 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 81.581,67 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 18,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,08 Prozent auf 59,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 59,28 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,06 Prozent auf 2.417,87 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.419,28 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,92 Prozent auf 276,14 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 268,31 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,331 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,330 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 551,04 US-Dollar am Vortag auf 540,55 US-Dollar nach unten (1,90 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2283 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2298 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1844 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1828 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3302 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3323 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 0,10 Prozent auf 730,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 729,46 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0818 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0803 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 1,18 Prozent auf 105,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 104,17 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,54 Prozent auf 9,957 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 10,01 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,06 Prozent auf 12,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,42 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 1,016 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,025 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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