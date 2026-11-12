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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
59,794.38 CHF -1,733.82 CHF -2.82 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
64,794.51 EUR -1,839.68 EUR -2.76 %
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54,118.22 GBP -1,558.14 GBP -2.80 %
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11,443,155.99 JPY -364,107.40 JPY -3.08 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
71,652.43 USD -2,283.03 USD -3.09 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,673.00 CHF -37.48 CHF -2.19 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,812.90 EUR -39.53 EUR -2.13 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,514.18 GBP -33.61 GBP -2.17 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
320,170.36 JPY -8,070.49 JPY -2.46 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67.88 CHF -1.20 CHF -1.74 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
73.55 EUR -1.26 EUR -1.68 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
61.44 GBP -1.08 GBP -1.72 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,990.30 JPY -266.40 JPY -2.01 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
81.34 USD -1.67 USD -2.01 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.85 CHF -0.02 CHF -2.27 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.92 EUR -0.02 EUR -2.21 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.77 GBP -0.02 GBP -2.25 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
163.30 JPY -4.25 JPY -2.54 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.02 USD -0.03 USD -2.54 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
546.91 CHF -17.44 CHF -3.09 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
592.65 EUR -18.54 EUR -3.03 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
495.00 GBP -15.68 GBP -3.07 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
104,665.86 JPY -3,633.35 JPY -3.35 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 2,51 Prozent auf 72.076,33 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 73.935,46 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,50 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 3,1 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,78 Prozent auf 49,26 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 50,15 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 17:11 ab. Es geht 1,59 Prozent auf 2.022,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.055,40 US-Dollar stand.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,44 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 226,64 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 227,65 US-Dollar wert war.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,78 Prozent auf 1,031 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,049 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 4,98 Prozent auf 552,37 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 581,35 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1715 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1468 US-Dollar) geht es um 1,27 Prozent auf 0,1449 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3156 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3165 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 657,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (678,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,07 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0659 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Solana bei 82,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (83,01 US-Dollar).

Währenddessen wird Avalanche bei 8,386 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,492 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 1,50 Prozent auf 10,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,16 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Sui-Kurs um 2,71 Prozent auf 0,7985 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,8207 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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