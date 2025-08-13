So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagvormittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:40 fällt Bitcoin -1,11 Prozent auf 122.042,61 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 123.415,86 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 17,10 EUR beträgt die Performance seit Auflage 85,5 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (130,96 US-Dollar) geht es um -0,62 Prozent auf 130,15 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um -0,19 Prozent auf 4.750,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4.759,09 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (617,12 US-Dollar) geht es um -1,25 Prozent auf 609,39 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,01 Prozent auf 3,253 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 3,286 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Dash-Kurs um -1,21 Prozent auf 23,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,96 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,07 Prozent auf 253,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 251,24 US-Dollar.

Daneben wertet NEO um 09:40 ab. Es geht -1,96 Prozent auf 6,682 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,816 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2178 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,2187 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,9071 US-Dollar) geht es um 10,04 Prozent auf 0,9981 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,4537 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,4530 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0027 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0073 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0073 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.