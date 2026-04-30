DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.168 +1,1%Bitcoin66.517 +2,2%Euro1,1768 +0,3%Öl108,7 -4,7%Gold4.638 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Rheinmetall 703000 Apple 865985 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

01.05.26 17:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60.999,3626 CHF 1.338,3043 CHF 2,24%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66.516,8913 EUR 1.443,6068 EUR 2,22%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57.459,1232 GBP 1.348,1469 GBP 2,40%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.264.714,9408 JPY 279.714,6552 JPY 2,33%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78.280,5844 USD 1.941,3012 USD 2,54%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.797,3598 CHF 33,4629 CHF 1,90%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.959,9350 EUR 36,0240 EUR 1,87%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.693,0459 GBP 34,1082 GBP 2,06%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
361.382,5548 JPY 7.042,4673 JPY 1,99%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.306,5548 USD 49,5613 USD 2,20%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,5555 CHF 0,6541 CHF 1,01%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
71,4852 EUR 0,6961 EUR 0,98%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
61,7509 GBP 0,7113 GBP 1,17%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.180,7928 JPY 143,0769 JPY 1,10%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
84,1275 USD 1,0829 USD 1,30%
Charts|News
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0855 CHF 0,0023 CHF 2,73%
Charts|News
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0933 EUR 0,0025 EUR 2,70%
Charts|News
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0806 GBP 0,0023 GBP 2,89%
Charts|News
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
17,1995 JPY 0,4715 JPY 2,82%
Charts|News
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1098 USD 0,0032 USD 3,03%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0861 CHF 0,0173 CHF 1,61%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1843 EUR 0,0185 EUR 1,59%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0231 GBP 0,0178 GBP 1,77%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
218,3737 JPY 3,6590 JPY 1,70%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 2,54 Prozent auf 78.280,58 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 76.339,28 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 9,91 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,4 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Litecoin um 0,79 Prozent auf 55,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.256,99 US-Dollar) geht es um 2,20 Prozent auf 2.306,55 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Bitcoin Cash um 2,44 Prozent auf 452,10 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 441,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1,368 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Freitagnachmittag um 1,91 Prozent auf 1,394 US-Dollar gestiegen.

Zudem gibt Monero am Freitagnachmittag nach. Um 0,56 Prozent auf 377,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 379,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2463 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2498 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1584 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1612 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3262 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3265 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 0,79 Prozent auf 620,05 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 615,17 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1098 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1066 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,30 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 84,13 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 83,04 US-Dollar wert war.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,089 US-Dollar am Vortag auf 9,181 US-Dollar nach oben (1,01 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 9,224 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,107 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,50 Prozent auf 0,9217 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,9081 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com