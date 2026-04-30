So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
Werte in diesem Artikel
Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 2,54 Prozent auf 78.280,58 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 76.339,28 US-Dollar gelegen hatte.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 9,91 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,4 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Litecoin um 0,79 Prozent auf 55,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,18 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.256,99 US-Dollar) geht es um 2,20 Prozent auf 2.306,55 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Bitcoin Cash um 2,44 Prozent auf 452,10 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 441,32 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1,368 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Freitagnachmittag um 1,91 Prozent auf 1,394 US-Dollar gestiegen.
Zudem gibt Monero am Freitagnachmittag nach. Um 0,56 Prozent auf 377,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 379,75 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2463 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2498 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1584 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1612 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3262 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3265 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 0,79 Prozent auf 620,05 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 615,17 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1098 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1066 US-Dollar.
Zudem legt Solana zu. Um 1,30 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 84,13 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 83,04 US-Dollar wert war.
Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 9,089 US-Dollar am Vortag auf 9,181 US-Dollar nach oben (1,01 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 9,224 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,107 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,50 Prozent auf 0,9217 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,9081 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com