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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,508.10 CHF -725.86 CHF -1.13 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
69,138.97 EUR -595.70 EUR -0.85 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,581.19 GBP -706.16 GBP -1.21 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,144,707.80 JPY -163,002.75 JPY -1.32 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,135.19 USD -848.08 USD -1.09 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,828.85 CHF -26.68 CHF -1.44 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,991.00 EUR -23.43 EUR -1.16 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,658.17 GBP -25.58 GBP -1.52 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
349,732.67 JPY -5,800.80 JPY -1.63 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,221.27 USD -31.44 USD -1.40 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
77.89 CHF -0.86 CHF -1.09 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
84.80 EUR -0.70 EUR -0.81 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
70.62 GBP -0.84 GBP -1.17 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14,895.65 JPY -193.93 JPY -1.29 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
94.61 USD -1.00 USD -1.05 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.02 CHF 0.01 CHF 0.65 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.12 EUR 0.01 EUR 0.93 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.93 GBP 0.01 GBP 0.57 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
195.86 JPY 0.89 JPY 0.46 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.24 USD 0.01 USD 0.70 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
575.56 CHF -1.13 CHF -0.20 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
626.59 EUR 0.52 EUR 0.08 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
521.84 GBP -1.45 GBP -0.28 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,064.17 JPY -432.71 JPY -0.39 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 0,75 Prozent auf 77.396,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 77.983,28 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,6 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,45 Prozent auf 55,72 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 54,92 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,22 Prozent auf 2.225,28 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.252,71 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 7,39 Prozent auf 293,14 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 272,97 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,235 US-Dollar am Vortag auf 1,247 US-Dollar nach oben (0,98 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 603,51 US-Dollar am Vortag auf 598,64 US-Dollar nach unten (0,81 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1921 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1902 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Stellar-Kurs 5,08 Prozent stärker bei 0,1703 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1621 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Tron-Kurs 5,04 Prozent schwächer bei 0,3340 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3518 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Freitagnachmittag nach. Um 0,18 Prozent auf 698,86 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 700,12 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0752 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0757 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:10 ab. Es geht 0,99 Prozent auf 94,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 95,61 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,10 Prozent auf 8,346 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 8,255 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 5,17 Prozent auf 11,10 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,56 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 2,51 Prozent auf 0,8918 US-Dollar, nach 0,8699 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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