So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag

Krypto-Marktbericht

30.10.26 17:23 Uhr

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 0,75 Prozent auf 77.396,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 77.983,28 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,6 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,45 Prozent auf 55,72 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 54,92 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,22 Prozent auf 2.225,28 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.252,71 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 7,39 Prozent auf 293,14 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 272,97 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,235 US-Dollar am Vortag auf 1,247 US-Dollar nach oben (0,98 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 603,51 US-Dollar am Vortag auf 598,64 US-Dollar nach unten (0,81 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1921 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1902 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Stellar-Kurs 5,08 Prozent stärker bei 0,1703 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1621 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Tron-Kurs 5,04 Prozent schwächer bei 0,3340 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3518 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Freitagnachmittag nach. Um 0,18 Prozent auf 698,86 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 700,12 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0752 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0757 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:10 ab. Es geht 0,99 Prozent auf 94,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 95,61 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,10 Prozent auf 8,346 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 8,255 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 5,17 Prozent auf 11,10 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,56 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 2,51 Prozent auf 0,8918 US-Dollar, nach 0,8699 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.