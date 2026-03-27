DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 -4,1%Nas20.948 -2,2%Bitcoin57.427 ±-0,0%Euro1,1510 ±0,0%Öl112,6 +6,3%Gold4.508 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y CTS Eventim 547030 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

28.03.26 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52.938,9454 CHF -24,9026 CHF -0,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
57.426,5271 EUR -28,6685 EUR -0,05%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49.970,6710 GBP -24,9464 GBP -0,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.627.195,4738 JPY 700,3019 JPY 0,01%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
66.296,0809 USD -33,0964 USD -0,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.595,2262 CHF 4,5071 CHF 0,28%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.730,4519 EUR 4,8395 EUR 0,28%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.505,7822 GBP 4,2111 GBP 0,28%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
320.232,6844 JPY 1.075,9495 JPY 0,34%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.997,7210 USD 5,5869 USD 0,28%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
66,2649 CHF -0,0142 CHF -0,02%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
71,8821 EUR -0,0175 EUR -0,02%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,5494 GBP -0,0152 GBP -0,02%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.302,2998 JPY 4,2812 JPY 0,03%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
82,9843 USD -0,0202 USD -0,02%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0702 CHF 0,0123 CHF 1,17%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1609 EUR 0,0134 EUR 1,16%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0102 GBP 0,0116 GBP 1,16%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
214,8308 JPY 2,5924 JPY 1,22%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3402 USD 0,0154 USD 1,16%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
489,0674 CHF -0,5162 CHF -0,11%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
530,5252 EUR -0,5753 EUR -0,11%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
461,6455 GBP -0,5006 GBP -0,11%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
98.177,5372 JPY -50,9425 JPY -0,05%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,14 Prozent auf 66.238,96 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 66.329,18 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP liegt heute 4,1 Prozent im Minus.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,51 Prozent auf 53,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,68 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,18 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.995,75 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.992,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 476,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (472,28 US-Dollar).

Daneben steigt Ripple um 0,98 Prozent auf 1,338 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,325 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Monero um 0,16 Prozent auf 324,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 324,83 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2483 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2460 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1660 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1673 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3107 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3121 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Binancecoin um 0,25 Prozent auf 611,57 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 613,13 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0900 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0911 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,11 Prozent auf 82,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 8,786 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 12:25 auf 8,792 US-Dollar beziffert.

Nach 8,565 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 0,48 Prozent auf 8,523 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8789 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:25 bei 0,8821 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com