Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,14 Prozent auf 66.418,26 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 66.327,35 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,92 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -3,3 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,09 Prozent auf 53,80 US-Dollar, nach 53,84 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 12:25 ab. Es geht 0,03 Prozent auf 1.992,21 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.992,88 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 0,20 Prozent auf 481,34 US-Dollar, nach 480,38 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 1,332 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,333 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 327,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (329,76 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,75 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 1,13 Prozent auf 0,2429 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2457 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1669 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3166 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3188 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Binancecoin um 0,16 Prozent auf 611,83 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 610,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0906 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 82,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 82,02 US-Dollar wert.

Daneben fällt Avalanche um 0,65 Prozent auf 8,692 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,749 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,57 Prozent auf 8,478 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,430 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,8580 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:25 auf 0,8575 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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