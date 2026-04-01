Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

28.04.26 12:43 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
60.461,8583 CHF -336,0854 CHF -0,55%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
65.474,1388 EUR -565,7798 EUR -0,86%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56.761,8403 GBP -427,0348 GBP -0,75%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.222.209,9919 JPY -115.509,7605 JPY -0,94%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76.574,8055 USD -839,7953 USD -1,08%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.803,5104 CHF -2,8077 CHF -0,16%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.953,0212 EUR -9,0370 EUR -0,46%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.693,1430 GBP -5,9491 GBP -0,35%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
364.575,0137 JPY -1.980,9153 JPY -0,54%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.284,1418 USD -15,8603 USD -0,69%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
66,1304 CHF -0,4640 CHF -0,70%
SOL/EUR (Solana-Euro)
71,6126 EUR -0,7235 EUR -1,00%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,0835 GBP -0,5577 GBP -0,89%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.368,0981 JPY -145,8977 JPY -1,08%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
83,7540 USD -1,0413 USD -1,23%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0956 CHF -0,0044 CHF -0,40%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1864 EUR -0,0084 EUR -0,71%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0285 GBP -0,0062 GBP -0,59%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
221,4686 JPY -1,7517 JPY -0,78%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3875 USD -0,0131 USD -0,93%
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0784 CHF 0,0007 CHF 0,91%
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0849 EUR 0,0005 EUR 0,60%
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0736 GBP 0,0005 GBP 0,71%
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
15,8505 JPY 0,0820 JPY 0,52%
Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 1,16 Prozent auf 76.514,65 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 77.414,60 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 9,85 EUR notiert.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 0,83 Prozent auf 55,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 55,54 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,79 Prozent auf 2.281,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.300,00 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Bitcoin Cash um 0,55 Prozent auf 447,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 449,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,401 US-Dollar) geht es um 0,94 Prozent auf 1,388 US-Dollar nach unten.

Daneben fällt Monero um 0,29 Prozent auf 379,27 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 380,35 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2481 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2463 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von 1,67 Prozent auf 0,1632 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1660 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,52 Prozent auf 0,3236 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3252 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,57 Prozent auf 623,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 626,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0992 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Solana-Kurs um 1,25 Prozent auf 83,74 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,80 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Avalanche um 1,01 Prozent auf 9,167 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,261 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 0,85 Prozent auf 9,233 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,313 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,19 Prozent auf 0,9230 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9342 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

