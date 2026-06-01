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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

15.06.26 12:43 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Montagmittag im Detail | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.766,7120 EUR 131,9529 EUR 0,23%
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.555.206,5696 JPY 43.271,7870 JPY 0,41%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.379,0630 CHF 10,4655 CHF 0,76%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.498,1982 EUR 12,6729 EUR 0,85%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.295,5832 GBP 13,9406 GBP 1,09%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
278.575,0910 JPY 2.847,8642 JPY 1,03%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.739,7080 USD 15,7448 USD 0,91%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
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SOL/EUR (Solana-Euro)
61,9996 EUR 0,6940 EUR 1,13%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11.528,2125 JPY 149,3291 JPY 1,31%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
71,9940 USD 0,8484 USD 1,19%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9562 CHF 0,0149 CHF 1,59%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,0388 EUR 0,0171 EUR 1,68%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8983 GBP 0,0169 GBP 1,91%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
193,1495 JPY 3,5244 JPY 1,86%
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,2062 USD 0,0206 USD 1,74%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
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Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um 0,06 Prozent auf 65.684,37 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 65.725,06 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,2 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagmittag nach. Um 0,97 Prozent auf 44,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 45,34 US-Dollar.

Nach 1.723,96 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Montagmittag um 0,03 Prozent auf 1.723,38 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,25 Prozent auf 216,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 209,63 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,186 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 1,186 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,12 Prozent stärker bei 340,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 339,86 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1809 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1829 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1913 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1918 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3200 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3201 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Montagmittag nach. Um 0,29 Prozent auf 614,12 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 615,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0888 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0885 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 71,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (71,15 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,34 Prozent.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Avalanche um 0,18 Prozent auf 6,761 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,773 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 8,162 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,72 Prozent auf 8,220 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 0,80 Prozent auf 0,7929 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7993 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com