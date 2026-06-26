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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

28.06.26 12:43 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Mittag entwickeln | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:26 um 0,15 Prozent auf 60.067,96 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 59.977,44 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,5 Prozent auf 7,92 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (42,16 US-Dollar) geht es um 1,70 Prozent auf 42,87 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 1.571,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.572,27 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,35 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 192,96 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 195,60 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,048 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,047 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (312,52 US-Dollar) geht es um 1,52 Prozent auf 307,78 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 0,50 Prozent auf 0,1445 US-Dollar, nach 0,1452 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1739 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1711 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3208 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3220 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,40 Prozent auf 554,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 556,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0744 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0735 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt Solana am Sonntagmittag hinzu. Um 1,10 Prozent auf 71,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 70,47 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Avalanche um 1,38 Prozent auf 6,338 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,427 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 7,291 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 0,34 Prozent auf 7,267 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6838 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6848 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com