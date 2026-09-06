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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,448.31 CHF -217.73 CHF -0.34 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,874.53 EUR 135.96 EUR 0.20 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,862.23 GBP -198.90 GBP -0.34 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,526,168.24 JPY 27,031.17 JPY 0.22 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79,990.86 USD 172.62 USD 0.22 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,014.54 CHF 5.03 CHF 0.25 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,152.90 EUR 16.83 EUR 0.79 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,839.93 GBP 4.60 GBP 0.25 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
391,546.34 JPY 2,827.04 JPY 0.73 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,500.38 USD 18.05 USD 0.73 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.82 CHF 2.24 CHF 2.68 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
91.72 EUR 2.87 EUR 3.23 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.38 GBP 2.05 GBP 2.68 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,680.67 JPY 505.32 JPY 3.12 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.52 USD 3.23 USD 3.12 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
609.95 CHF -11.06 CHF -1.78 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
651.84 EUR -8.28 EUR -1.25 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
560.20 GBP -6.99 GBP -1.23 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
118,276.11 JPY -1,891.73 JPY -1.57 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
757.04 USD -10.34 USD -1.35 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.14 CHF 0.00 CHF -0.10 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.22 EUR 0.01 EUR 0.44 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.05 GBP 0.00 GBP 0.46 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
221.64 JPY 0.24 JPY 0.11 %
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Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,20 Prozent auf 79.980,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 79.818,24 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,2 Prozent aufweist und bei 10,35 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um 0,81 Prozent auf 54,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 54,67 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,67 Prozent auf 2.498,85 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.482,32 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagmittag hinzu. Um 1,22 Prozent auf 260,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 256,94 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,37 Prozent auf 1,419 US-Dollar, nach 1,414 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 2,53 Prozent auf 539,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 553,95 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2190 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,2191 US-Dollar.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1843 US-Dollar am Vortag auf 0,1861 US-Dollar nach oben (0,96 Prozent).

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3342 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3340 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 1,34 Prozent auf 757,11 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 767,38 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0899 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0899 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 3,30 Prozent auf 106,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 103,29 US-Dollar wert.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 7,595 US-Dollar am Vortag auf 7,661 US-Dollar nach oben (0,86 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,70 Prozent auf 12,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,05 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7975 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,7978 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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