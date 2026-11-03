So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Krypto-Marktbericht

03.11.26 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,44 Prozent auf 77.041,85 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 76.702,15 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,8 Prozent auf 10,25 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,21 Prozent auf 54,30 US-Dollar, nach 53,65 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 0,69 Prozent auf 2.265,17 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.249,71 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 0,26 Prozent auf 276,61 US-Dollar, nach 275,89 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,256 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,247 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,70 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 623,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (606,05 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,95 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1882 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1892 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1628 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3189 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3226 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Binancecoin um 0,06 Prozent auf 697,54 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 697,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0745 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 92,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 91,82 US-Dollar wert.

Daneben steigt Avalanche um 1,42 Prozent auf 8,507 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,388 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Chainlink-Kurs um 0,28 Prozent auf 11,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,11 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,8722 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagmittag um 1,11 Prozent auf 0,8819 US-Dollar gestiegen.

Redaktion Finanzen.net

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