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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

03.06.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Aktuelle Kurse am Mittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
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52.957,2861 CHF 362,6869 CHF 0,69%
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56,0110 GBP 1,0287 GBP 1,87%
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12.038,5338 JPY 205,1702 JPY 1,73%
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75,3317 USD 1,3613 USD 1,84%
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0,9780 CHF 0,0250 CHF 2,62%
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Bitcoin ist am Mittag 67.169,08 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,68 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 66.715,21 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,5 Prozent auf 8,59 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -6,9 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 48,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (46,88 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,80 Prozent.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,40 Prozent auf 1.882,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.856,47 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 6,55 Prozent auf 251,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 268,80 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ripple am Mittwochmittag hinzu. Um 2,63 Prozent auf 1,241 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,209 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 4,16 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 338,35 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 324,85 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,37 Prozent auf 0,2173 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2123 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 1,47 Prozent auf 0,2254 US-Dollar, nach 0,2221 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3323 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3317 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 1,17 Prozent auf 642,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 650,03 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0940 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (73,97 US-Dollar) geht es um 1,67 Prozent auf 75,20 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,308 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,156 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 2,12 Prozent auf 8,528 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,351 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Sui-Kurs 3,54 Prozent stärker bei 0,8330 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,8046 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com