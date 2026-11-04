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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,018.88 CHF 446.11 CHF 0.70 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
69,617.56 EUR 366.21 EUR 0.53 %
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58,106.81 GBP 326.50 GBP 0.57 %
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12,412,017.36 JPY 112,669.13 JPY 0.92 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78,347.07 USD 727.30 USD 0.94 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,898.62 CHF 30.59 CHF 1.64 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,064.66 EUR 29.77 EUR 1.46 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,723.28 GBP 25.46 GBP 1.50 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
368,105.14 JPY 6,700.21 JPY 1.85 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,323.55 USD 42.77 USD 1.88 %
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76.45 CHF 0.18 CHF 0.23 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
83.13 EUR 0.05 EUR 0.06 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
69.39 GBP 0.07 GBP 0.10 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14,821.99 JPY 66.13 JPY 0.45 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
93.56 USD 0.44 USD 0.47 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.05 CHF 0.00 CHF 0.34 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.14 EUR 0.00 EUR 0.17 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.95 GBP 0.00 GBP 0.20 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
203.92 JPY 1.12 JPY 0.55 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.29 USD 0.01 USD 0.58 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
573.18 CHF 0.11 CHF 0.02 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
623.31 EUR -0.95 EUR -0.15 %
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520.25 GBP -0.60 GBP -0.12 %
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111,128.71 JPY 258.01 JPY 0.23 %
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Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 1,26 Prozent auf 78.598,19 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 77.619,78 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,38 EUR beträgt die Performance seit Auflage 12,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Litecoin um 0,95 Prozent auf 54,95 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 54,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.280,79 US-Dollar) geht es um 2,32 Prozent auf 2.333,62 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Bitcoin Cash um 0,56 Prozent auf 276,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 275,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1,280 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochmittag um 0,87 Prozent auf 1,291 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt Monero am Mittwochmittag hinzu. Um 0,95 Prozent auf 636,43 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 630,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1906 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1918 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1624 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1646 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3201 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3213 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Mittwochmittag hinzu. Um 0,37 Prozent auf 702,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 699,69 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0753 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0754 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 0,74 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:31 auf 93,81 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 93,12 US-Dollar wert war.

Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,546 US-Dollar am Vortag auf 8,714 US-Dollar nach oben (1,97 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,16 Prozent auf 11,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,05 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,92 Prozent auf 0,9140 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,8967 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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