So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Krypto-Marktbericht

29.07.26 17:23 Uhr

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,39 Prozent auf 64.078,89 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.831,10 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -8,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,53 Prozent auf 44,96 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 46,13 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,26 Prozent auf 1.895,10 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.919,26 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 1,82 Prozent auf 210,20 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 214,10 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,071 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,067 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 341,09 US-Dollar am Vortag auf 351,97 US-Dollar nach oben (3,19 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1627 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1615 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1729 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1737 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Tron-Kurs 0,51 Prozent stärker bei 0,3262 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3245 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochnachmittag nach. Um 0,35 Prozent auf 568,27 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 570,27 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0707 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0702 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,53 Prozent auf 73,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 73,68 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,81 Prozent auf 6,377 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,561 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,85 Prozent auf 8,268 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,424 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 1,09 Prozent auf 0,6842 US-Dollar, nach 0,6918 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

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