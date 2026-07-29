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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,479.51 CHF 165.96 CHF 0.32 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,220.21 EUR 159.91 EUR 0.29 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,157.85 GBP 116.33 GBP 0.24 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,483,547.67 JPY 23,992.32 JPY 0.23 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,974.35 USD 143.25 USD 0.22 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,551.08 CHF -21.87 CHF -1.39 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,661.64 EUR -23.97 EUR -1.42 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,423.35 GBP -21.15 GBP -1.46 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
309,850.34 JPY -4,644.75 JPY -1.48 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,890.82 USD -28.44 USD -1.48 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.04 CHF -0.35 CHF -0.58 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
64.32 EUR -0.39 EUR -0.61 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.09 GBP -0.36 GBP -0.65 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,993.55 JPY -80.11 JPY -0.66 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73.19 USD -0.49 USD -0.67 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.88 CHF 0.00 CHF 0.29 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.94 EUR 0.00 EUR 0.26 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.81 GBP 0.00 GBP 0.21 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
175.27 JPY 0.35 JPY 0.20 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.07 USD 0.00 USD 0.20 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
465.61 CHF -1.76 CHF -0.38 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
498.80 EUR -2.04 EUR -0.41 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
427.27 GBP -1.94 GBP -0.45 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93,012.30 JPY -433.16 JPY -0.46 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 0,39 Prozent auf 64.078,89 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.831,10 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -8,9 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,53 Prozent auf 44,96 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 46,13 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,26 Prozent auf 1.895,10 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.919,26 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 1,82 Prozent auf 210,20 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 214,10 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,071 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,067 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 341,09 US-Dollar am Vortag auf 351,97 US-Dollar nach oben (3,19 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1627 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1615 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1729 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1737 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Tron-Kurs 0,51 Prozent stärker bei 0,3262 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3245 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochnachmittag nach. Um 0,35 Prozent auf 568,27 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 570,27 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0707 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0702 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,53 Prozent auf 73,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 73,68 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,81 Prozent auf 6,377 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,561 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,85 Prozent auf 8,268 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,424 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 1,09 Prozent auf 0,6842 US-Dollar, nach 0,6918 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com