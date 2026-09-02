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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,592.59 CHF -352.27 CHF -0.56 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,407.58 EUR -478.38 EUR -0.72 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,019.31 GBP -346.36 GBP -0.60 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,214,827.50 JPY -205,473.43 JPY -1.65 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76,981.23 USD -558.18 USD -0.72 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,944.02 CHF -23.05 CHF -1.17 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,062.51 EUR -27.72 EUR -1.33 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,770.92 GBP -21.79 GBP -1.22 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
379,371.83 JPY -8,770.66 JPY -2.26 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,390.91 USD -32.25 USD -1.33 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
80.37 CHF -0.89 CHF -1.09 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
85.27 EUR -1.07 EUR -1.24 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
73.22 GBP -0.84 GBP -1.13 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,684.82 JPY -349.34 JPY -2.18 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
98.85 USD -1.25 USD -1.25 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.08 CHF -0.02 CHF -1.52 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.15 EUR -0.02 EUR -1.67 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP -0.02 GBP -1.56 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
211.10 JPY -5.64 JPY -2.60 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.33 USD -0.02 USD -1.68 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
556.63 CHF 2.15 CHF 0.39 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
590.55 EUR 1.36 EUR 0.23 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
507.06 GBP 1.73 GBP 0.34 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
108,624.80 JPY -784.77 JPY -0.72 %
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Bitcoin ist am Nachmittag 76.758,12 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.539,41 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 9,96 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,07 Prozent auf 49,09 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 49,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 1,60 Prozent auf 2.384,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.423,16 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag nach. Um 1,40 Prozent auf 242,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 246,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ripple-Kurs um 1,76 Prozent auf 1,329 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,353 US-Dollar an der Tafel.

Nach 505,08 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochnachmittag um 2,41 Prozent auf 517,25 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1966 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 1,79 Prozent auf 0,1727 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1759 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3223 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3243 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Binancecoin um 0,31 Prozent auf 685,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 683,04 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0814 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0817 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Mittwochnachmittag nach. Um 1,33 Prozent auf 98,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 100,10 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 1,34 Prozent auf 7,131 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 7,228 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,61 Prozent auf 11,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,7176 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7224 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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