Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochvormittag.

Bitcoin gab um 09:41 um 0,15 Prozent auf 62.569,58 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 62.661,48 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 8,15 EUR beträgt die Performance seit Auflage -11,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um 0,40 Prozent auf 41,98 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 42,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.665,29 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 1.669,18 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Bitcoin Cash um 0,42 Prozent auf 193,70 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 194,51 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1,109 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochvormittag um 1,08 Prozent auf 1,097 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt Monero am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,42 Prozent auf 322,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 318,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1514 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1505 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um 1,97 Prozent auf 0,1912 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1951 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3287 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3289 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Mittwochvormittag nach. Um 0,15 Prozent auf 576,69 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 577,53 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0788 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0788 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,31 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 69,40 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 69,61 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,483 US-Dollar am Vortag auf 6,395 US-Dollar nach unten (1,37 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,20 Prozent auf 7,606 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,621 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Mittwochvormittag lag der Sui-Kurs bei 0,7033 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7036 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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