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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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1,355.82 GBP -31.44 GBP -2.27 %
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53.50 GBP -1.47 GBP -2.68 %
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0.86 EUR -0.03 EUR -2.89 %
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0.72 GBP -0.02 GBP -2.89 %
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490.80 CHF -9.13 CHF -1.83 %
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Bitcoin gab um 12:31 um 0,95 Prozent auf 64.603,28 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 65.220,52 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -6,7 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 2,23 Prozent auf 44,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 45,54 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 1,40 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:31 auf 1.807,79 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.833,39 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,23 Prozent auf 205,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 210,43 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 0,9557 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9755 US-Dollar).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,18 Prozent auf 504,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 498,13 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,72 Prozent auf 0,1526 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,1552 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1385 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Tron nach. Um 0,33 Prozent reduziert sich der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3042 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3052 US-Dollar wert war.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 590,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (595,75 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,85 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0588 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 1,62 Prozent auf 71,47 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 72,65 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 2,14 Prozent auf 7,138 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,294 US-Dollar wert.

Nach 9,285 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 1,35 Prozent auf 9,160 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7213 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7370 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,12 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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