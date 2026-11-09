DAX 26.266 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,87 -1,3%Nas 25.179 +2,4%Bitcoin 66.739 -0,5%Euro 1,1202 +0,5%Öl 94,0 -4,4%Gold 4.106 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61,515.39 CHF 212.92 CHF 0.35 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,849.43 EUR -253.52 EUR -0.38 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55,823.93 GBP -167.31 GBP -0.30 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,835,000.76 JPY -8,451.93 JPY -0.07 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
74,883.71 USD 75.51 USD 0.10 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,749.93 CHF 5.90 CHF 0.34 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,901.67 EUR -7.38 EUR -0.39 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,588.03 GBP -4.90 GBP -0.31 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
336,670.94 JPY -270.37 JPY -0.08 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,130.22 USD 1.96 USD 0.09 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.90 CHF -0.01 CHF -1.17 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.98 EUR -0.02 EUR -1.89 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.82 GBP -0.02 GBP -1.81 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
173.66 JPY -2.79 JPY -1.58 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.10 USD -0.02 USD -1.41 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
71.38 CHF 0.37 CHF 0.52 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
77.57 EUR -0.16 EUR -0.20 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64.78 GBP -0.08 GBP -0.12 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13,733.75 JPY 14.24 JPY 0.10 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86.90 USD 0.24 USD 0.28 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
564.29 CHF 2.73 CHF 0.49 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
613.22 EUR -1.47 EUR -0.24 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
512.08 GBP -0.82 GBP -0.16 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
108,564.60 JPY 73.13 JPY 0.07 %
Charts | News

Bitcoin ist am Nachmittag 75.092,24 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,38 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 74.808,20 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,5 Prozent aufweist und bei 9,85 EUR notiert.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 51,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (50,20 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,52 Prozent.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 2.136,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.128,26 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,45 Prozent auf 242,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 239,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,115 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,108 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,07 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 600,07 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 600,48 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1753 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1809 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1491 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1466 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3190 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3173 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,42 Prozent auf 688,13 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 685,28 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0704 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (86,66 US-Dollar) geht es um 0,79 Prozent auf 87,34 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,907 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,943 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 3,06 Prozent auf 10,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,41 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Sui-Kurs 4,43 Prozent stärker bei 0,8587 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,8222 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.