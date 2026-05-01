DAX24.036 -1,1%Est505.767 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +2,1%Nas25.012 -0,4%Bitcoin68.139 +1,7%Euro1,1699 -0,4%Öl114,0 +4,4%Gold4.527 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

04.05.26 17:23 Uhr
Kryptomarkt-Update: Bitcoin, Ripple & Co. entwickeln sich am Nachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62.430,3881 CHF 1.058,7688 CHF 1,73%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68.139,4007 EUR 1.145,4276 EUR 1,71%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58.896,0135 GBP 1.045,6039 GBP 1,81%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.529.728,2184 JPY 204.810,6241 JPY 1,66%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79.712,5465 USD 1.138,6697 USD 1,45%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.839,5848 CHF 24,1981 CHF 1,33%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.007,8076 EUR 26,1103 EUR 1,32%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.735,4403 GBP 24,2118 GBP 1,41%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
369.203,1756 JPY 4.629,2620 JPY 1,27%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.348,8239 USD 24,5905 USD 1,06%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
66,1243 CHF 0,5645 CHF 0,86%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
72,1711 EUR 0,6052 EUR 0,85%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,3808 GBP 0,5825 GBP 0,94%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.271,0984 JPY 105,0802 JPY 0,80%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
84,4290 USD 0,4930 USD 0,59%
Charts|News
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0860 CHF 0,0014 CHF 1,62%
Charts|News
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0938 EUR 0,0015 EUR 1,60%
Charts|News
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0811 GBP 0,0014 GBP 1,70%
Charts|News
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
17,2544 JPY 0,2640 JPY 1,55%
Charts|News
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1098 USD 0,0015 USD 1,34%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0948 CHF 0,0106 CHF 0,98%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1949 EUR 0,0114 EUR 0,97%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0328 GBP 0,0109 GBP 1,06%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
219,7312 JPY 2,0004 JPY 0,92%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,06 Prozent auf 80.194,13 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.573,88 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,4 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 11,1 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,41 Prozent stärker bei 55,55 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.371,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.324,23 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,03 Prozent.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,37 Prozent auf 444,97 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 443,35 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,33 Prozent auf 1,407 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,388 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,28 Prozent auf 392,66 US-Dollar, nach 391,57 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2521 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2495 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1580 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1587 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3393 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3386 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,53 Prozent auf 627,09 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 617,65 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1112 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1083 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,16 Prozent auf 84,91 US-Dollar, nach 83,94 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,53 Prozent auf 9,225 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,086 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,134 US-Dollar am Vortag auf 9,514 US-Dollar nach oben (4,16 Prozent).

Zudem gewinnt Sui am Montagnachmittag hinzu. Um 1,73 Prozent auf 0,9368 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9209 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com