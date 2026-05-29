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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

30.05.26 09:48 Uhr
Bitcoin, Ripple & Co.: Die Kursentwicklungen am Samstagvormittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

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Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,03 Prozent auf 73.404,13 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 73.380,43 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,53 EUR beträgt die Performance seit Auflage 3,3 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 52,32 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (51,83 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,93 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ethereum um 0,01 Prozent auf 2.011,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.011,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,17 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:25 auf 301,51 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 302,01 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 1,343 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,328 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,77 Prozent auf 390,09 US-Dollar. Gestern war Monero noch 397,11 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2326 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2347 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2624 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2553 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3439 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3420 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:25 zieht Binancecoin um 4,32 Prozent auf 669,58 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 641,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0996 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:25 bei 0,1012 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (81,94 US-Dollar) geht es um 0,38 Prozent auf 82,25 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 1,03 Prozent auf 8,907 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,816 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,38 Prozent auf 9,138 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 9,014 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:25 wurde ein Kurs von 0,8997 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9041 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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