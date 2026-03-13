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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

15.03.26 12:43 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:25 gewinnt Bitcoin 0,82 Prozent auf 71.768,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 71.182,64 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,5 Prozent auf 9,53 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,85 Prozent auf 55,44 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 54,97 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 12:25 auf. Es geht 1,05 Prozent auf 2.118,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.097,05 US-Dollar stand.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,20 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 468,64 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 467,68 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,67 Prozent auf 1,416 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,407 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:24 steht ein Plus von 0,72 Prozent auf 357,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 355,38 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,2659 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2631 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1665 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1673 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2969 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2981 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 662,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (657,78 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,67 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0962 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Solana bei 88,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (88,03 US-Dollar).

Währenddessen wird Avalanche bei 9,811 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,713 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 1,33 Prozent auf 9,279 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,157 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 1,003 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,001 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com