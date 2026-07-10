DAX25.067 -0,2%Est506.270 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 +2,0%Nas26.282 +0,3%Bitcoin56.034 +0,2%Euro1,1415 ±0,0%Öl76,01 +0,1%Gold4.111 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Carl Zeiss Meditec 531370 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen in Grün -- VW: Modellpalette soll schrumpfen -- SK hynix, SpaceX, Tesla, Meta, Bayer, Siemens Energy, DEUTZ, Plug Power im Fokus
Top News
DHL-Aktie: Drastischer Anstieg der Reklamationen im ersten Halbjahr DHL-Aktie: Drastischer Anstieg der Reklamationen im ersten Halbjahr
Megatrends: : tiefgreifende Veränderungsprozesse erkennen und einfach per Multiorder investieren Megatrends: : tiefgreifende Veränderungsprozesse erkennen und einfach per Multiorder investieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

12.07.26 17:23 Uhr
Bitcoin, Ripple & Co.: Die Kursentwicklungen am Sonntagnachmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.771,2653 CHF 149,7805 CHF 0,29%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.033,6079 EUR 91,2914 EUR 0,16%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.769,5415 GBP 122,7619 GBP 0,26%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.403.303,9371 JPY 79.224,0863 JPY 0,77%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.018,3621 USD 157,4160 USD 0,25%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.467,9420 CHF 22,2540 CHF 1,54%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.588,7980 EUR 22,1028 EUR 1,41%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.354,4756 GBP 20,1014 GBP 1,51%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
294.979,2010 JPY 5.847,6899 JPY 2,02%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.815,2008 USD 26,7400 USD 1,50%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
62,5112 CHF 0,3388 CHF 0,54%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
67,6578 EUR 0,2814 EUR 0,42%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
57,6793 GBP 0,2940 GBP 0,51%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.561,4717 JPY 127,2399 JPY 1,02%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
77,2990 USD 0,3854 USD 0,50%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
468,2188 CHF 3,1571 CHF 0,68%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
506,7674 EUR 2,7790 EUR 0,55%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
432,0272 GBP 2,7740 GBP 0,65%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
94.087,3728 JPY 1.076,9970 JPY 1,16%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
578,9814 USD 3,6536 USD 0,64%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8878 CHF -0,0004 CHF -0,04%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9609 EUR -0,0016 EUR -0,17%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8192 GBP -0,0006 GBP -0,08%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
178,4092 JPY 0,7653 JPY 0,43%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,45 Prozent auf 64.151,48 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 63.860,95 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 44,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (44,77 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,06 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 1,78 Prozent auf 1.820,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.788,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 245,23 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 244,42 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,099 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,101 US-Dollar beziffert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,78 Prozent auf 328,63 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 322,87 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 0,77 Prozent auf 0,1649 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1661 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1872 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1886 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3300 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3315 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Binancecoin um 0,90 Prozent auf 580,53 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 575,33 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0734 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0737 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (76,91 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 77,48 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 1,55 Prozent auf 6,453 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,554 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,81 Prozent auf 8,073 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,930 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7443 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7307 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,87 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com