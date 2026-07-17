DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 ±0,0%Nas25.520 -1,4%Bitcoin56.551 -0,1%Euro1,1438 ±0,0%Öl88,10 +4,6%Gold4.011 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Apple 865985 Microsoft 870747 PayPal A14R7U Micron Technology 869020 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
Top News
Das sind die 10 wichtigsten Aktien-Kennzahlen Das sind die 10 wichtigsten Aktien-Kennzahlen
Börsengänge-Bilanz 2026: 186 Milliarden Dollar und ein Gewinner, den keiner kennt Börsengänge-Bilanz 2026: 186 Milliarden Dollar und ein Gewinner, den keiner kennt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

19.07.26 09:48 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52.257,8292 CHF -78,1775 CHF -0,15%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.551,1938 EUR -84,6004 EUR -0,15%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48.110,7007 GBP -52,2820 GBP -0,11%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.506.619,4299 JPY -15.717,8690 JPY -0,15%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.677,6124 USD -96,7575 USD -0,15%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.509,8081 CHF 6,2965 CHF 0,42%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.633,8499 EUR 6,8138 EUR 0,42%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.389,9913 GBP 6,3625 GBP 0,46%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
303.552,2053 JPY 1.265,9347 JPY 0,42%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.868,6345 USD 7,7930 USD 0,42%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61,5094 CHF 0,5614 CHF 0,92%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
66,5628 EUR 0,6075 EUR 0,92%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56,6280 GBP 0,5397 GBP 0,96%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.366,6724 JPY 112,8645 JPY 0,92%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76,1279 USD 0,6948 USD 0,92%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
459,5250 CHF -1,2513 CHF -0,27%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
497,2783 EUR -1,3541 EUR -0,27%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
423,0576 GBP -0,9786 GBP -0,23%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92.389,1080 JPY -251,5757 JPY -0,27%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
568,7374 USD -1,5487 USD -0,27%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8848 CHF 0,0024 CHF 0,27%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9575 EUR 0,0026 EUR 0,27%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8146 GBP 0,0025 GBP 0,31%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
177,8968 JPY 0,4832 JPY 0,27%
Charts|News

Bitcoin ist am Vormittag 64.698,66 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,12 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 64.774,37 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 8,25 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -10,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 0,38 Prozent auf 47,11 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 46,93 US-Dollar stand.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,48 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 1.869,69 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.860,84 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 218,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (220,06 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,33 Prozent auf 1,096 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,092 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 338,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (335,88 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,92 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1659 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1866 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1877 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3257 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3256 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,21 Prozent auf 569,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 570,29 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0725 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0725 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 75,43 US-Dollar am Vortag auf 76,18 US-Dollar nach oben (1,00 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,12 Prozent auf 6,564 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,572 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,363 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,346 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Sui-Kurs 0,52 Prozent stärker bei 0,7460 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7421 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com