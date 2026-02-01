Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,04 Prozent auf 68.698,06 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 68.723,00 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 8,80 EUR beträgt die Performance seit Auflage -4,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 1,22 Prozent schwächer bei 54,33 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,01 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.972,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.964,54 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,38 Prozent.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,50 Prozent auf 556,88 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 554,08 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,467 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 3,49 Prozent auf 319,49 US-Dollar, nach 331,06 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2817 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2818 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1703 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1683 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2797 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2804 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,16 Prozent auf 613,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 614,31 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1022 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1027 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 0,74 Prozent auf 85,33 US-Dollar, nach 85,97 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 9,279 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,780 US-Dollar am Vortag auf 8,793 US-Dollar nach oben (0,15 Prozent).

Zudem gibt Sui am Montagvormittag nach. Um 1,11 Prozent auf 0,9625 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9733 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.