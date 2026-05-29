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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

31.05.26 09:48 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: So stehen Bitcoin, Dogecoin & Co. | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,02 Prozent auf 73.760,40 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 73.744,39 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 3,3 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,17 Prozent auf 52,25 US-Dollar, nach 52,34 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 auf. Es geht 0,09 Prozent auf 2.021,06 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.019,20 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 0,63 Prozent auf 304,71 US-Dollar, nach 302,81 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,334 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,338 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,34 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 369,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (370,42 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,14 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2355 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2363 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2326 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3476 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3468 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Binancecoin um 0,22 Prozent auf 719,40 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 717,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1003 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,02 Prozent auf 82,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 82,55 US-Dollar wert.

Daneben steigt Avalanche um 0,60 Prozent auf 8,975 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,922 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 0,21 Prozent auf 9,182 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,163 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9046 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,9018 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com