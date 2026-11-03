DAX 25.794 -0,7%ESt50 6.133 -0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,20 +1,3%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.681 +0,2%Euro 1,1191 +0,0%Öl 106,6 +1,7%Gold 3.908 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,883.28 CHF 86.55 CHF 0.14 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,730.66 EUR 183.57 EUR 0.27 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,316.85 GBP 106.49 GBP 0.19 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,158,565.10 JPY 46,337.26 JPY 0.38 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76,908.84 USD 206.70 USD 0.27 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,850.78 CHF 8.93 CHF 0.48 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,022.88 EUR 12.37 EUR 0.62 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,686.95 GBP 8.95 GBP 0.53 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
357,851.38 JPY 2,594.66 JPY 0.73 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,263.58 USD 13.88 USD 0.62 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
75.33 CHF 0.16 CHF 0.21 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
82.33 EUR 0.28 EUR 0.34 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
68.66 GBP 0.18 GBP 0.26 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
14,564.83 JPY 65.86 JPY 0.45 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
92.13 USD 0.31 USD 0.34 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.03 CHF 0.00 CHF 0.41 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.12 EUR 0.01 EUR 0.54 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.93 GBP 0.00 GBP 0.45 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
198.24 JPY 1.28 JPY 0.65 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.25 USD 0.01 USD 0.54 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
568.66 CHF -2.75 CHF -0.48 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
621.53 EUR -2.20 EUR -0.35 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
518.32 GBP -2.26 GBP -0.43 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
109,950.40 JPY -263.08 JPY -0.24 %
Charts | News

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um 0,42 Prozent auf 76.379,31 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 76.702,15 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 10,12 EUR beträgt die Performance seit Auflage 9,8 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (53,65 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 53,61 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 0,12 Prozent schwächer bei 2.246,99 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.249,71 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,42 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 274,72 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 275,89 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,247 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,250 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,27 Prozent auf 619,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 606,05 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1855 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1626 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1610 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3210 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3189 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,94 Prozent auf 691,36 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 697,94 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0735 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0741 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 91,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (91,82 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,34 Prozent.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,77 Prozent auf 8,324 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 8,388 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 11,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,11 US-Dollar.

Währenddessen wird Sui bei 0,8601 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,8722 US-Dollar).

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.