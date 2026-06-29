Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 1,22 Prozent auf 59.413,14 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 60.148,88 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,3 Prozent aufweist und bei 7,75 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 1,31 Prozent schwächer bei 42,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,06 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um 1,20 Prozent auf 1.590,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.609,92 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,16 Prozent schwächer bei 200,09 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 200,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ripple um 1,04 Prozent auf 1,046 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,057 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Monero nach. Um 2,08 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 309,44 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 316,00 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 0,43 Prozent auf 0,1449 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1456 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 3,84 Prozent auf 0,1814 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1746 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3190 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3209 US-Dollar.

Nach 558,73 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagvormittag um 1,28 Prozent auf 551,57 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0723 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0732 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (74,95 US-Dollar) geht es um 1,35 Prozent auf 73,94 US-Dollar nach unten.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,30 Prozent auf 6,575 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,661 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,05 Prozent auf 7,293 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,370 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 1,06 Prozent auf 0,6944 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,7019 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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