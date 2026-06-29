DAX24.865 +1,0%Est506.285 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 -0,6%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.091 -1,1%Euro1,1402 -0,2%Öl72,39 -0,2%Gold4.028 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagvormittag

30.06.26 09:48 Uhr
Kryptomarkt-Update: Bitcoin, Ripple & Co. entwickeln sich am Vormittag | finanzen.net

Kryptokurse am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
48.039,8005 CHF -537,8812 CHF -1,11%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
52.090,5289 EUR -572,5852 EUR -1,09%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
44.868,2678 GBP -506,9070 GBP -1,12%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9.633.151,2794 JPY -106.216,0549 JPY -1,09%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
59.413,1389 USD -735,7444 USD -1,22%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.286,0535 CHF -14,1549 CHF -1,09%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.394,4939 EUR -15,0633 EUR -1,07%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.201,1498 GBP -13,3418 GBP -1,10%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
257.885,0911 JPY -2.794,4397 JPY -1,07%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.590,5245 USD -19,3935 USD -1,20%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
59,7845 CHF -0,7454 CHF -1,23%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
64,8255 EUR -0,7949 EUR -1,21%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55,8376 GBP -0,7018 GBP -1,24%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
11.988,2461 JPY -147,4150 JPY -1,21%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73,9384 USD -1,0097 USD -1,35%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8461 CHF -0,0079 CHF -0,92%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9175 EUR -0,0083 EUR -0,90%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,7903 GBP -0,0074 GBP -0,93%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
169,6664 JPY -1,5491 JPY -0,90%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,0464 USD -0,0110 USD -1,04%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
445,9850 CHF -5,2569 CHF -1,16%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
483,5905 EUR -5,6012 EUR -1,14%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
416,5416 GBP -4,9520 GBP -1,17%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
89.430,8617 JPY -1.038,8754 JPY -1,15%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 1,22 Prozent auf 59.413,14 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 60.148,88 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,3 Prozent aufweist und bei 7,75 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 1,31 Prozent schwächer bei 42,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,06 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um 1,20 Prozent auf 1.590,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.609,92 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,16 Prozent schwächer bei 200,09 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 200,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ripple um 1,04 Prozent auf 1,046 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,057 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Monero nach. Um 2,08 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 309,44 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 316,00 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 0,43 Prozent auf 0,1449 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1456 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 3,84 Prozent auf 0,1814 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1746 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3190 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3209 US-Dollar.

Nach 558,73 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagvormittag um 1,28 Prozent auf 551,57 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0723 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0732 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (74,95 US-Dollar) geht es um 1,35 Prozent auf 73,94 US-Dollar nach unten.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,30 Prozent auf 6,575 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,661 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,05 Prozent auf 7,293 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 7,370 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 1,06 Prozent auf 0,6944 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,7019 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com