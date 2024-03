So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Kryptokurse am Samstagmittag

Bitcoin ist am Mittag 68.456,19 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,16 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 68.350,04 US-Dollar stand.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert -0,73 Prozent auf 434,07 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 437,26 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,69 Prozent auf 3.921,58 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.894,86 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -0,96 Prozent auf 87,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 88,68 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6221 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 0,6225 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Cardano-Kurs um 0,55 Prozent auf 0,7288 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7248 US-Dollar an der Tafel.

Nach 147,52 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um -1,08 Prozent auf 145,92 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,3383 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3352 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1419 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1410 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0528 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0537 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -1,13 Prozent auf 40,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 40,60 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt NEO am Samstagmittag nach. Um -0,65 Prozent auf 17,21 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 17,33 US-Dollar.

