So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag

01.01.24 17:23 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Um 17:10 ist Bitcoin 42.817,22 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,40 Prozent höher als am Vortag (42.817,22 US-Dollar). Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,68 Prozent auf 263,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 259,32 US-Dollar an der Tafel standen. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,55 Prozent auf 2.315,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.280,59 US-Dollar an der Tafel standen. In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 73,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 72,79 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,20 Prozent auf 0,6219 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,6145 US-Dollar. Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 1,94 Prozent auf 0,6053 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,5938 US-Dollar an der Tafel standen. Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,70 Prozent auf 166,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 164,92 US-Dollar wert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3116 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,3090 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0041 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0040 US-Dollar. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1301 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1289 US-Dollar. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0399 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 1,94 Prozent auf 32,28 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 31,67 US-Dollar an der Tafel standen. Daneben präsentiert sich NEO mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der NEO-Kurs 0,94 Prozent stärker bei 14,06 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 13,93 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

