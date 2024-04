So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagvormittag

27.04.24 09:48 Uhr

Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um -1,22 Prozent auf 62.999,17 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 63.780,19 US-Dollar gelegen hatte. In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -2,15 Prozent auf 472,26 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 482,65 US-Dollar. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,28 Prozent auf 3.122,33 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.131,07 US-Dollar an der Tafel standen. Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht -1,51 Prozent auf 86,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 88,01 US-Dollar stand. Daneben wertet Ripple um 09:41 ab. Es geht -1,96 Prozent auf 0,5158 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,5261 US-Dollar stand. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4626 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,4560 US-Dollar beziffert. Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -0,09 Prozent auf 120,26 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 120,37 US-Dollar. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2300 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2312 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0054 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1125 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1140 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0374 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0369 US-Dollar. Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -1,55 Prozent auf 29,78 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 30,24 US-Dollar an der Tafel standen. In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -2,79 Prozent auf 17,79 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 18,30 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

