Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Bitcoin reduzierte sich um 09:40 um 3,09 Prozent auf 68.338,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 70.515,30 US-Dollar gelegen hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 9,5 Prozent auf 9,12 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 2,13 Prozent auf 53,88 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 55,06 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.060,96 US-Dollar am Vortag auf 2.017,36 US-Dollar nach unten (2,12 Prozent).

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 ab. Es geht 0,25 Prozent auf 521,61 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 522,90 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 3,55 Prozent auf 1,417 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,469 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 321,58 US-Dollar am Vortag auf 323,72 US-Dollar nach oben (0,67 Prozent).

Zudem gibt Cardano nach. Um 2,53 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,2693 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2763 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1590 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2740 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2742 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Binancecoin um 2,86 Prozent auf 638,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 657,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0959 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0985 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 87,53 US-Dollar am Vortag auf 85,04 US-Dollar nach unten (2,84 Prozent).

Zudem gibt Avalanche nach. Um 2,48 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 09:40 auf 9,039 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,269 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,685 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,875 US-Dollar).

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,016 US-Dollar am Vortag auf 0,9769 US-Dollar nach unten (3,83 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.