So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

Krypto-Marktbericht

08.11.26 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag.

Bitcoin ist am Mittag 75.887,19 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 0,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 75.786,22 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,5 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Sonntagmittag nach. Um 0,25 Prozent auf 51,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 52,10 US-Dollar.

Nach 2.236,04 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagmittag um 0,06 Prozent auf 2.237,31 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:31 ab. Es geht 0,94 Prozent auf 246,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 248,84 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,162 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:31 bei 1,164 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:31 auf. Es geht 0,31 Prozent auf 601,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 599,71 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1814 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,1806 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1508 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1509 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3202 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3197 US-Dollar.

Nach 695,24 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagmittag um 0,33 Prozent auf 697,56 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0711 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0715 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Solana-Kurs um 0,14 Prozent auf 89,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,66 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Avalanche-Kurs 0,48 Prozent schwächer bei 8,181 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,220 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagmittag nach. Um 0,31 Prozent auf 10,78 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,81 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,43 Prozent auf 0,8520 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,8557 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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