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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,213.32 CHF 81.96 CHF 0.13 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,059.60 EUR 67.99 EUR 0.10 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56,769.17 GBP 30.23 GBP 0.05 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,026,064.70 JPY 15,843.47 JPY 0.13 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
75,886.19 USD 99.97 USD 0.13 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,834.15 CHF 0.99 CHF 0.05 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,006.51 EUR 0.44 EUR 0.02 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,673.65 GBP -0.41 GBP -0.02 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
354,547.58 JPY 191.37 JPY 0.05 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,237.25 USD 1.21 USD 0.05 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
572.21 CHF 2.23 CHF 0.39 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
625.98 EUR 2.24 EUR 0.36 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
522.14 GBP 1.63 GBP 0.31 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,609.93 JPY 431.11 JPY 0.39 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
697.96 USD 2.72 USD 0.39 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.95 CHF 0.00 CHF 0.18 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.04 EUR 0.00 EUR 0.15 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.87 GBP 0.00 GBP 0.10 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
184.45 JPY 0.33 JPY 0.18 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD 0.18 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
73.40 CHF -0.11 CHF -0.15 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
80.29 EUR -0.15 EUR -0.18 %
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66.97 GBP -0.16 GBP -0.23 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14,187.78 JPY -21.66 JPY -0.15 %
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Bitcoin ist am Mittag 75.887,19 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 0,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 75.786,22 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,5 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Sonntagmittag nach. Um 0,25 Prozent auf 51,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 52,10 US-Dollar.

Nach 2.236,04 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagmittag um 0,06 Prozent auf 2.237,31 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:31 ab. Es geht 0,94 Prozent auf 246,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 248,84 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,162 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:31 bei 1,164 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:31 auf. Es geht 0,31 Prozent auf 601,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 599,71 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1814 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,1806 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1508 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1509 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3202 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3197 US-Dollar.

Nach 695,24 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagmittag um 0,33 Prozent auf 697,56 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0711 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0715 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Solana-Kurs um 0,14 Prozent auf 89,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,66 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Avalanche-Kurs 0,48 Prozent schwächer bei 8,181 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,220 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagmittag nach. Um 0,31 Prozent auf 10,78 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,81 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,43 Prozent auf 0,8520 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,8557 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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