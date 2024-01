So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,26 Prozent auf 44.066,39 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 43.951,96 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,37 Prozent auf 236,73 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 235,86 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,43 Prozent auf 2.230,30 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.239,85 US-Dollar.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 64,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,64 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,99 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5682 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 0,5674 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um -1,55 Prozent auf 0,5145 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,5226 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 17:10 ab. Es geht -1,44 Prozent auf 150,49 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 152,69 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 3,96 Prozent auf 0,2575 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,2476 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0034 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1200 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1181 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0342 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Dash-Kurs um -1,86 Prozent auf 28,23 US-Dollar. Am Vortag standen noch 28,77 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der NEO-Kurs um -2,30 Prozent auf 11,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,03 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net