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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Kryptokurse am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61,045.95 CHF -482.25 CHF -0.78 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,137.37 EUR -496.81 EUR -0.75 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
55,279.18 GBP -397.18 GBP -0.71 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,717,277.72 JPY -89,985.66 JPY -0.76 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
73,367.68 USD -567.77 USD -0.77 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,700.02 CHF -10.46 CHF -0.61 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,841.81 EUR -10.62 EUR -0.57 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,539.42 GBP -8.37 GBP -0.54 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
326,304.80 JPY -1,936.05 JPY -0.59 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,043.16 USD -12.24 USD -0.60 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
69.04 CHF -0.04 CHF -0.06 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
74.80 EUR -0.02 EUR -0.02 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62.52 GBP 0.01 GBP 0.01 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13,251.31 JPY -5.38 JPY -0.04 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
82.97 USD -0.04 USD -0.05 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.87 CHF 0.00 CHF -0.14 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.94 EUR 0.00 EUR -0.10 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.79 GBP 0.00 GBP -0.07 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
167.35 JPY -0.20 JPY -0.12 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.05 USD 0.00 USD -0.13 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
558.23 CHF -6.12 CHF -1.09 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
604.79 EUR -6.40 EUR -1.05 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
505.50 GBP -5.18 GBP -1.01 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
107,147.56 JPY -1,151.66 JPY -1.06 %
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Am Donnerstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,63 Prozent auf 73.472,15 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (73.935,46 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 9,68 EUR beträgt die Performance seit Auflage 5,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 49,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (50,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,02 Prozent.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 2.047,62 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.055,40 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 auf. Es geht 0,04 Prozent auf 227,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 227,65 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,56 Prozent auf 1,043 US-Dollar, nach 1,049 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 555,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (581,35 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,39 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1740 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1728 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1457 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1468 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3168 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3165 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,86 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 672,34 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 678,15 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0669 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 82,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 83,01 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 8,611 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,492 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,92 Prozent auf 10,07 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 10,16 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 1,22 Prozent auf 0,8107 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,8207 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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