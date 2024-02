So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

25.02.24 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 0,23 Prozent auf 51.678,05 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (51.678,05 US-Dollar). In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,12 Prozent auf 267,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 267,62 US-Dollar an der Tafel. Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 1,41 Prozent auf 3.032,95 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.990,81 US-Dollar stand. Währenddessen wird Litecoin bei 69,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (70,40 US-Dollar). Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,5446 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,07 Prozent auf 0,5900 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5964 US-Dollar wert. Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,24 Prozent auf 124,07 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 123,77 US-Dollar an der Tafel standen. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2734 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2696 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0040 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0041 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1164 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1161 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0385 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0380 US-Dollar. Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -1,10 Prozent auf 30,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 30,48 US-Dollar wert. Zudem gibt NEO nach. Um -0,66 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 12:26 auf 12,64 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 12,73 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

