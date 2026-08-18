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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagvormittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagvormittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagvormittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,021.99 CHF -220.98 CHF -0.42 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55,411.25 EUR -230.31 EUR -0.41 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47,404.55 GBP -154.21 GBP -0.32 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,242,963.22 JPY -26,009.70 JPY -0.25 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,134.73 USD -316.85 USD -0.49 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,538.70 CHF -11.53 CHF -0.74 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,638.94 EUR -12.13 EUR -0.73 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,402.12 GBP -9.11 GBP -0.65 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
302,964.64 JPY -1,751.02 JPY -0.57 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,896.97 USD -15.53 USD -0.81 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.64 CHF 0.08 CHF 0.14 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.65 EUR 0.10 EUR 0.15 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56.17 GBP 0.13 GBP 0.24 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,136.51 JPY 37.17 JPY 0.31 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75.99 USD 0.05 USD 0.07 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
488.86 CHF -1.83 CHF -0.37 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
520.80 EUR -1.81 EUR -0.35 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
445.63 GBP -1.06 GBP -0.24 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96,282.79 JPY -168.53 JPY -0.17 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
602.92 USD -2.44 USD -0.40 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.81 CHF -0.01 CHF -0.71 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.86 EUR -0.01 EUR -0.69 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.74 GBP 0.00 GBP -0.58 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
159.02 JPY -0.82 JPY -0.51 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,40 Prozent auf 64.196,78 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 64.451,58 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 8,28 EUR notiert.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 44,54 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 44,51 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.912,50 US-Dollar) geht es um 0,69 Prozent auf 1.899,26 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 205,11 US-Dollar am Vortag auf 204,23 US-Dollar nach unten (0,43 Prozent).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9967 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,003 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,79 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 418,89 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 415,59 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1740 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1732 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 09:41 ab. Es geht 2,25 Prozent auf 0,1542 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1577 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3330 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,35 Prozent auf 603,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 605,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0704 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0698 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 76,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,94 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,348 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 6,326 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,48 Prozent auf 9,393 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,534 US-Dollar wert.

Nach 0,6756 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagvormittag um 4,07 Prozent auf 0,6481 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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