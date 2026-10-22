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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,281.42 CHF -2,044.94 CHF -2.95 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,105.87 EUR -1,774.05 EUR -2.37 %
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61,288.34 GBP -1,513.44 GBP -2.41 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,973.77 CHF -60.95 CHF -3.00 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,797.95 GBP -45.27 GBP -2.46 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
376,755.10 JPY -13,615.54 JPY -3.49 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,402.57 USD -66.62 USD -2.70 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.79 CHF -2.20 CHF -2.50 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
93.22 EUR -1.83 EUR -1.92 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.15 GBP -1.56 GBP -1.96 %
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16,375.66 JPY -506.36 JPY -3.00 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.43 USD -2.36 USD -2.21 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.09 CHF -0.03 CHF -2.93 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.18 EUR -0.03 EUR -2.35 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP -0.02 GBP -2.39 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
208.08 JPY -7.38 JPY -3.43 %
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1.33 USD -0.04 USD -2.64 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
602.59 CHF -12.50 CHF -2.03 %
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654.75 EUR -9.61 EUR -1.45 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
548.91 GBP -8.29 GBP -1.49 %
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115,022.44 JPY -2,984.63 JPY -2.53 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:31 2,58 Prozent auf 81.957,95 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 84.129,54 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,8 Prozent auf 10,86 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 17,8 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 3,00 Prozent auf 59,51 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 61,35 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.469,19 US-Dollar) geht es um 2,45 Prozent auf 2.408,59 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 285,80 US-Dollar am Vortag auf 276,07 US-Dollar nach unten (3,40 Prozent).

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,332 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,363 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,25 Prozent.

Zudem legt Monero zu. Um 3,96 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:31 auf 646,95 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 622,34 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Cardano am Donnerstagmittag nach. Um 3,98 Prozent auf 0,2165 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2254 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1779 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3303 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 1,62 Prozent auf 734,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 746,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0818 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0794 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 2,13 Prozent auf 104,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 106,78 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (9,664 US-Dollar) geht es um 4,18 Prozent auf 9,260 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,38 Prozent auf 12,07 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,49 US-Dollar wert.

Nach 1,028 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Donnerstagmittag um 3,87 Prozent auf 0,9884 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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