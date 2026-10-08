DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,03 -0,7%Nas 27.386 -0,6%Bitcoin 72.627 -2,3%Euro 1,1196 -0,0%Öl 104,0 +3,8%Gold 4.117 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagvormittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagvormittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
67,677.73 CHF -1,669.71 CHF -2.41 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
72,600.21 EUR -1,728.48 EUR -2.33 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
61,505.90 GBP -1,499.88 GBP -2.38 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,847,350.73 JPY -310,401.16 JPY -2.36 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,221.10 USD -2,045.42 USD -2.46 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,021.51 CHF -121.40 CHF -5.67 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,168.54 EUR -128.29 EUR -5.59 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,837.16 GBP -109.78 GBP -5.64 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
383,745.87 JPY -22,842.42 JPY -5.62 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,426.05 USD -146.98 USD -5.71 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
90.64 CHF -6.13 CHF -6.33 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
97.24 EUR -6.49 EUR -6.25 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
82.38 GBP -5.55 GBP -6.31 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
17,207.15 JPY -1,154.30 JPY -6.29 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
108.78 USD -7.41 USD -6.38 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.13 CHF -0.05 CHF -4.63 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.21 EUR -0.06 EUR -4.55 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.03 GBP -0.05 GBP -4.61 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
214.33 JPY -10.30 JPY -4.59 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.36 USD -0.07 USD -4.68 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
610.48 CHF -33.45 CHF -5.19 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
654.89 EUR -35.30 EUR -5.11 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
554.81 GBP -30.24 GBP -5.17 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,888.78 JPY -6,288.65 JPY -5.15 %
Charts | News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 83.106,32 US-Dollar und damit 0,19 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 83.266,52 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 21,6 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 2,45 Prozent auf 64,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 66,02 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Donnerstagvormittag nach. Um 0,03 Prozent auf 2.572,14 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.573,02 US-Dollar.

Nach 300,40 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,17 Prozent auf 296,90 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Ripple um 0,60 Prozent auf 1,413 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,422 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 559,05 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 553,53 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 0,64 Prozent schwächer bei 0,2537 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2554 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1997 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2002 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3346 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,36 Prozent auf 770,39 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 773,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0880 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0889 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,48 Prozent auf 115,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 116,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Avalanche-Kurs um 1,77 Prozent auf 10,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,14 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,35 Prozent auf 13,16 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,34 US-Dollar.

Zudem gewinnt Sui am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 1,138 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,127 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.