Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagmittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:26 0,17 Prozent auf 79.864,78 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 79.997,78 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 9,9 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,09 Prozent auf 56,50 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 56,45 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.291,24 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 2.283,13 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 450,31 US-Dollar am Vortag auf 449,95 US-Dollar nach unten (0,08 Prozent).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,386 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,387 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 399,60 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 399,48 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2626 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2634 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1585 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3487 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,18 Prozent auf 638,01 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 636,89 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1078 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,1069 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 88,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 88,40 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,502 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 9,572 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,33 Prozent auf 9,890 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 9,857 US-Dollar wert.

Nach 0,9684 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagmittag um 0,83 Prozent auf 0,9764 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

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