DAX 26.785 +0,1%ESt50 6.398 -0,0%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,22 -2,4%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.707 -2,8%Euro 1,1052 -0,0%Öl 96,2 +0,4%Gold 3.894 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
58,080.77 CHF -1,494.55 CHF -2.51 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
62,706.82 EUR -1,794.86 EUR -2.78 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
52,379.18 GBP -1,491.49 GBP -2.77 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,087,457.36 JPY -305,926.81 JPY -2.69 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69,318.64 USD -1,953.93 USD -2.74 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,642.05 CHF -42.85 CHF -2.54 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,772.84 EUR -51.39 EUR -2.82 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,480.86 GBP -42.71 GBP -2.80 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
313,463.05 JPY -8,763.80 JPY -2.72 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,959.77 USD -55.96 USD -2.78 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67.55 CHF -0.68 CHF -0.99 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
72.93 EUR -0.94 EUR -1.27 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
60.92 GBP -0.77 GBP -1.25 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12,894.50 JPY -152.61 JPY -1.17 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
80.62 USD -1.00 USD -1.23 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.86 CHF -0.01 CHF -1.38 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.93 EUR -0.02 EUR -1.66 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.77 GBP -0.01 GBP -1.64 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
163.62 JPY -2.59 JPY -1.56 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.02 USD -0.02 USD -1.61 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
535.43 CHF -12.38 CHF -2.26 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
578.08 EUR -15.04 EUR -2.54 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
482.87 GBP -12.49 GBP -2.52 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
102,212.87 JPY -2,553.81 JPY -2.44 %
Charts | News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:31 bei 69.179,12 US-Dollar und damit 2,94 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 71.272,57 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 0,0 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,42 Prozent auf 49,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 49,95 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Freitagmittag nach. Um 3,06 Prozent auf 1.954,09 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.015,73 US-Dollar.

Nach 224,23 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagmittag um 0,40 Prozent auf 223,33 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Ripple um 2,11 Prozent auf 1,018 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,040 US-Dollar.

Zudem gibt Monero am Freitagmittag nach. Um 2,75 Prozent auf 535,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 550,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1712 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1739 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1466 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1483 US-Dollar.

Daneben fällt Tron um 1,03 Prozent auf 0,3122 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3154 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 2,44 Prozent auf 639,37 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 655,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0651 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0664 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 1,46 Prozent auf 80,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 81,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Avalanche-Kurs um 0,80 Prozent auf 8,400 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,333 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,45 Prozent auf 9,971 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,12 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8042 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:31 bei 0,8010 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.