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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
57,672.63 CHF -1,902.69 CHF -3.19 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
62,309.05 EUR -2,192.63 EUR -3.40 %
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52,033.10 GBP -1,837.56 GBP -3.41 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,995,331.28 JPY -398,052.89 JPY -3.49 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
68,752.92 USD -2,519.65 USD -3.54 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,619.73 CHF -65.17 CHF -3.87 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,749.94 EUR -74.29 EUR -4.07 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,461.35 GBP -62.22 GBP -4.08 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
308,802.89 JPY -13,423.97 JPY -4.17 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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66.83 CHF -1.39 CHF -2.03 %
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72.21 EUR -1.66 EUR -2.24 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
60.30 GBP -1.39 GBP -2.25 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,742.11 JPY -305.00 JPY -2.34 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
79.68 USD -1.94 USD -2.38 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.86 CHF -0.01 CHF -1.60 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.92 EUR -0.02 EUR -1.80 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.77 GBP -0.01 GBP -1.82 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
163.05 JPY -3.16 JPY -1.90 %
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1.02 USD -0.02 USD -1.94 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
530.00 CHF -17.82 CHF -3.25 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
572.61 EUR -20.51 EUR -3.46 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
478.17 GBP -17.19 GBP -3.47 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
101,045.05 JPY -3,721.63 JPY -3.55 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 3,61 Prozent auf 68.699,04 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 71.272,57 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -1,2 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 1,23 Prozent auf 49,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 49,95 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 4,07 Prozent auf 1.933,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.015,73 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,17 Prozent auf 224,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 224,23 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,040 US-Dollar) geht es um 1,94 Prozent auf 1,020 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 3,45 Prozent auf 531,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 550,26 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1717 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1739 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1483 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1478 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,75 Prozent auf 0,3130 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3154 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 3,49 Prozent auf 632,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 655,38 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0652 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0664 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 79,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (81,62 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,04 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,53 Prozent auf 8,377 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 8,333 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,97 Prozent auf 9,918 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 0,8104 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8042 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

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