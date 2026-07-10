Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,03 Prozent auf 64.120,67 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.100,39 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 44,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,76 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 0,06 Prozent auf 1.795,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.794,86 US-Dollar stand.

Nach 245,43 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um 0,17 Prozent auf 245,84 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Ripple um 0,22 Prozent auf 1,106 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,104 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 322,04 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um 0,02 Prozent auf 322,11 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1666 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,1671 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1906 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1901 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3291 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3302 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Binancecoin-Kurs 0,34 Prozent stärker bei 576,95 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 575,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0742 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0740 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (78,04 US-Dollar) geht es um 0,30 Prozent auf 77,81 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,60 Prozent auf 6,698 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,739 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 7,976 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,961 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,7389 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7378 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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