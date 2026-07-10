DAX25.067 -0,2%Est506.270 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 +2,0%Nas26.282 +0,3%Bitcoin56.166 +0,1%Euro1,1415 ±0,0%Öl76,01 +0,1%Gold4.111 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen in Grün -- VW: Modellpalette soll schrumpfen -- SK hynix, SpaceX, Tesla, Meta, Bayer, Siemens Energy, DEUTZ, Plug Power im Fokus
Top News
Konsequenter Nachkauf am Rekordtief: ARK Invest setzt auf die SpaceX-Aktie und reduziert AMD Konsequenter Nachkauf am Rekordtief: ARK Invest setzt auf die SpaceX-Aktie und reduziert AMD
Ölpreis unter Beobachtung: Hormus-Krise droht nach Trump-Veto zu eskalieren Ölpreis unter Beobachtung: Hormus-Krise droht nach Trump-Veto zu eskalieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt

11.07.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Ether & Co. am Samstagmittag: Aktueller Kurs-Check | finanzen.net

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.841,3621 CHF 23,4361 CHF 0,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.165,8154 EUR 30,5996 EUR 0,05%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.855,0302 GBP 36,7766 GBP 0,08%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.369.077,4863 JPY 5.649,1642 JPY 0,05%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.135,3365 USD 34,9415 USD 0,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.452,3035 CHF 1,3632 CHF 0,09%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.573,4504 EUR 1,6227 EUR 0,10%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.340,6289 GBP 1,6824 GBP 0,13%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
290.483,2597 JPY 299,5821 JPY 0,10%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.796,7116 USD 1,8530 USD 0,10%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
63,0229 CHF -0,0676 CHF -0,11%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
68,2801 EUR -0,0669 EUR -0,10%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
58,1768 GBP -0,0440 GBP -0,08%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.605,5619 JPY -12,3489 JPY -0,10%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
77,9686 USD -0,0764 USD -0,10%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
466,8784 CHF 2,0568 CHF 0,44%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
505,8241 EUR 2,2751 EUR 0,45%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
430,9779 GBP 2,0345 GBP 0,47%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93.382,9378 JPY 420,0212 JPY 0,45%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
577,5968 USD 2,5979 USD 0,45%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8961 CHF 0,0038 CHF 0,43%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9709 EUR 0,0042 EUR 0,44%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8272 GBP 0,0038 GBP 0,46%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
179,2372 JPY 0,7782 JPY 0,44%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,03 Prozent auf 64.120,67 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.100,39 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,5 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -9,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 44,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,76 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 0,06 Prozent auf 1.795,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.794,86 US-Dollar stand.

Nach 245,43 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um 0,17 Prozent auf 245,84 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Ripple um 0,22 Prozent auf 1,106 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,104 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 322,04 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um 0,02 Prozent auf 322,11 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1666 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,1671 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1906 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1901 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3291 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3302 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Binancecoin-Kurs 0,34 Prozent stärker bei 576,95 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 575,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0742 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0740 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (78,04 US-Dollar) geht es um 0,30 Prozent auf 77,81 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,60 Prozent auf 6,698 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,739 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 7,976 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 7,961 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,7389 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7378 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com