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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71,483.86 CHF 1,009.88 CHF 1.43 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76,790.26 EUR 1,384.17 EUR 1.84 %
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65,323.18 GBP 1,034.34 GBP 1.61 %
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13,607,648.03 JPY 221,710.43 JPY 1.66 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
86,298.45 USD 1,485.40 USD 1.75 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,273.41 CHF 26.23 CHF 1.17 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,442.17 EUR 37.73 EUR 1.57 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2,077.48 GBP 27.52 GBP 1.34 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
432,764.93 JPY 5,935.11 JPY 1.39 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,744.56 USD 40.17 USD 1.49 %
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101.06 CHF 2.73 CHF 2.77 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
108.57 EUR 3.41 EUR 3.24 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
92.35 GBP 2.65 GBP 2.95 %
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19,238.50 JPY 570.55 JPY 3.06 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
122.01 USD 3.73 USD 3.15 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.28 CHF 0.04 CHF 3.03 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.37 EUR 0.05 EUR 3.60 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.17 GBP 0.04 GBP 3.31 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
243.38 JPY 7.80 JPY 3.31 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.54 USD 0.05 USD 3.48 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
642.65 CHF 2.14 CHF 0.33 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
691.13 EUR 6.14 EUR 0.90 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
587.88 GBP 3.58 GBP 0.61 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
122,345.14 JPY 746.75 JPY 0.61 %
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Bitcoin ist am Mittag 86.365,25 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 1,83 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 84.813,05 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 26,5 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 2,29 Prozent auf 69,60 US-Dollar, nach 68,04 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.704,39 US-Dollar am Vortag auf 2.744,69 US-Dollar nach oben (1,49 Prozent).

Daneben steigt Bitcoin Cash um 2,38 Prozent auf 316,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 308,79 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 3,11 Prozent auf 1,539 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,493 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 543,40 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagmittag um 0,53 Prozent auf 546,28 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 4,08 Prozent auf 0,2560 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2459 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2253 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2189 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,92 Prozent.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3344 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3348 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 0,73 Prozent stärker bei 776,09 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 770,45 US-Dollar.

Nach 0,0942 US-Dollar am Vortag ist der Dogecoin-Kurs am Freitagmittag um 2,55 Prozent auf 0,0966 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 2,82 Prozent auf 121,61 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 118,28 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 1,63 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 11,17 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 10,99 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Chainlink-Kurs um 0,02 Prozent auf 14,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,35 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,72 Prozent auf 1,179 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,171 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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